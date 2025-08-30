Денежная помощь в Днепропетровской области с 1 сентября становится настоящим спасательным кругом для определенных категорий граждан.

Денежная помощь в Днепропетровской области с 1 сентября доступна малообеспеченным семьям, сообщает Politeka.

Несмотря на то, что прожиточный минимум в 2025 году останется на уровне предыдущего года, механизм начислений претерпит изменения.

Денежная помощь в Днепропетровской области будет с 1 сентября начисляться с учетом экспериментального проекта, действующего с июля 2025 года. Именно он влияет на подсчет и порядок выплат для граждан с низким доходом.

Чтобы понять, какую сумму можут получить люди, необходимо определить, кто входит в категорию малообеспеченных. Речь идет о семьях, где общий доход меньше прожиточного минимума для каждого члена.

Расчет происходит следующим образом. Добавляется прожиточный минимум для всех членов семьи в зависимости от их возрастной или социальной категории. Например, если в семье есть отец, мать и трое детей всех возрастов, то в формулу закладывается минимум для двух трудоспособных лиц, ребенка до 6 лет, еще одного от 3 до 6 и еще одного от 6 до 18 лет.

Согласно госбюджету 2025 года, есть такой подсчет: 3028 гривен для отца + 3028 для матери + 2563 для дитя до 6 лет плюс еще 2563 для второго ребенка в этой возрастной группе + 3196 для ребенка от 6 до 18 лет. Итого получается 14 378 гривен.

Если совокупный доход меньше этой суммы, тогда она признается малообеспеченной. Выплата, на которую может претендовать такая семья, равна разнице между установленным прожиточным минимумом и фактическими доходами.

Таким образом, денежная помощь в Днепропетровской области с 1 сентября будет определяться на основе точных расчетов, учитывающих каждого члена.

