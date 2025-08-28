У фонді повідомляють, що вже цієї осені низка літніх людей отримає доплати для пенсіонерів у Полтавській області з 1 вересня.

Восени загальної індексації не планується, але окремі групи українців похилого віку все ж можуть розраховувати на доплати для пенсіонерів у Полтавській області з 1 вересня, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

У фонді повідомляють, що вже цієї осені низка літніх людей отримає автоматичні доплати для пенсіонерів у Полтавській області з 1 вересня — без подання заяви. Йдеться про щомісячні доплати, розмір яких залежить від віку:

з 70 до 74 років — 300 грн;

з 75 до 79 років — 456 грн;

з 80 років і старше — 570 грн.

Важливою умовою є те, що загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривень. Усі доплати нараховуються автоматично й додаються до основної виплати щомісяця.

Окремий механізм підтримки передбачено для самотніх українців літнього віку, які через поважний вік чи стан здоров’я потребують стороннього догляду. Це право гарантує закон про соціальний захист осіб, які не мають пенсії або є інвалідами. Допомога надається громадянам, які:

досягли 80 років,

проживають самі,

мають медичний висновок про потребу в догляді.

Розмір такої виплати становить 40% прожиткового мінімуму, тобто 944,40 гривень. На відміну від вікових надбавок, цю допомогу потрібно оформлювати самостійно. Для цього необхідно подати до Пенсійного фонду паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, медичну довідку, заяву за встановленою формою та підтвердження про відсутність аналогічних виплат.

Почесні донори також можуть розраховувати на доплати для пенсіонерів у Полтавській області з 1 вересня. Якщо людина безоплатно здала кров у кількості 40 максимально допустимих доз або плазму — у кількості 60 доз, їй призначається щомісячна доплата у розмірі 10% прожиткового мінімуму. З огляду на те, що у 2025 році прожитковий мінімум становить 2 920 грн, така надбавка дорівнює 292 грн.

Ще одна категорія, яка має право на додаткову підтримку, — це українці, котрі самостійно виховують неповнолітніх дітей. Вони отримують щомісяця по 150 грн на кожну дитину. Виплата надається за умови, що пенсіонер:

отримує пенсію за віком, інвалідністю чи вислугу років,

не працює та не веде підприємницької діяльності.

Вона зберігається до досягнення дитиною 18 років. Якщо ж пенсіонер влаштовується на роботу або займається бізнесом, він зобов’язаний повідомити про це ПФУ — тоді виплати припиняються.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.