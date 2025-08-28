В фонде сообщают, что уже этой осенью ряд пожилых людей получат доплаты для пенсионеров в Полтавской области с 1 сентября.

Осенью общей индексации не планируется, но отдельные пожилые группы украинцев все же могут рассчитывать на доплаты для пенсионеров в Полтавской области с 1 сентября, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В фонде сообщают, что уже этой осенью ряд пожилых людей получат автоматические доплаты для пенсионеров в Полтавской области с 1 сентября без подачи заявления. Речь идет о ежемесячных доплатах, размер которых зависит от возраста:

с 70 до 74 лет - 300 грн;

с 75 до 79 лет - 456 гривен;

с 80 лет и старше – 570 гривен.

Важным условием есть то, что общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен. Все они начисляются автоматически и добавляются к основной ежемесячной выплате.

Отдельный механизм поддержки предусмотрен для одиноких украинцев пожилого возраста, которые из-за почтенного возраста или состояния здоровья нуждаются в постороннем уходе. Это право гарантирует закон о социальной защите лиц, не имеющих пенсии или инвалидов. Помощь оказывается гражданам, которые:

достигли 80 лет,

проживают сами,

имеют медицинское заключение о необходимости ухода.

Размер такой выплаты составляет 40% прожиточного минимума, то есть 944,40 грн. В отличие от возрастных надбавок эту помощь нужно оформлять самостоятельно. Для этого необходимо подать в Пенсионный фонд паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку, заявление по установленной форме и подтверждение об отсутствии аналогичных выплат.

Почетные доноры также могут рассчитывать на доплаты для пенсионеров в Полтавской области с 1 сентября \. Если человек безвозмездно сдал кровь в количестве 40 максимально допустимых доз или плазму в количестве 60 доз, ему назначается ежемесячная надбавка в размере 10% прожиточного минимума. Учитывая, что в 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 грн, такая надбавка равна 292 грн.

Еще одна категория, имеющая право на дополнительную поддержку, — это украинцы, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей. Они получают ежемесячно по 150 грн. на каждого ребенка. Выплата предоставляется при условии, что пенсионер:

получает пенсию по возрасту, инвалидности или выслуге лет,

не работает и не ведет предпринимательскую деятельность.

Она сохраняется до достижения ребенком 18 лет. Если же пенсионер устраивается на работу или занимается бизнесом, он обязан сообщить об этом ПФУ, тогда выплаты прекращаются.

