Гуманітарна допомога у Миколаївській області з 1 вересня буде спрямована на кілька категорій людей.

Гуманітарна допомога у Миколаївській області з 1 вересня торкнеться не лише учнів, а й педагогів, повідомляє Politeka.

З початку осені у школах міста всі діти з 5 по 11 клас отримуватимуть безкоштовне харчування, а вчителі матимуть подвоєні доплати за роботу в складних умовах.

Гуманітарна допомога у Миколаївській області з 1 вересня поширюється на школярів середніх і старших класів. Якщо раніше безкоштовне харчування було доступним лише для учнів з 1 по 4 клас, то тепер його отримають усі, хто навчається очно з 5 по 11.

Це рішення уряду зніме частину фінансового навантаження з родин, яким нині доводиться рахувати кожну гривню витрат. Фінансування організоване спільними зусиллями. Держава бере на себе до 70% витрат, решту покриває міський бюджет.

Завдяки цьому школярі зможуть харчуватися повноцінно, а батьки відчують певне полегшення у щоденних витратах.

Окрім цього, гуманітарна допомога у Миколаївській області з 1 вересня передбачає зростання виплат вчителям закладів загальної середньої освіти. Доплата за несприятливі умови праці збільшується удвічі.

Якщо на початку року вона складала 1300 гривень, то тепер становитиме 2600 гривень до оподаткування. На руки вчителі отримають близько 2000.

Право на кошти мають усі вчителі державних і комунальних закладів середньої освіти. Вони нараховуються як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Доплата враховує обсяг навчального навантаження.

Якщо педагог працює на повну ставку, сума виплачується у повному розмірі. Якщо навантаження перевищує ставку, доплата зростає пропорційно. У випадку роботи за сумісництвом із неповною зайнятістю розмір також розраховується відповідно до кількості годин.

