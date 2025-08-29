Гуманитарная помощь в Николаевской области с 1 сентября будет направлена ​​на несколько категорий людей.

Гуманитарная помощь в Николаевской области с 1 сентября коснется не только учеников, но и педагогов, сообщает Politeka.

С начала осени в школах города все дети с 5 по 11 класс будут получать бесплатное питание, а учителя будут удвоены доплаты за работу в сложных условиях.

Гуманитарная помощь в Николаевской области с 1 сентября распространяется на школьников средних и старших классов. Если раньше бесплатное питание было доступно только для учащихся с 1 по 4 класс, то теперь его получат все, кто учится очно с 5 по 11.

Это решение правительства снимет часть финансовой нагрузки с семей, которым приходится считать каждую гривну расходов. Финансирование организовано совместными усилиями. Государство берет на себя до 70% расходов, остальное покрывает городской бюджет.

Благодаря этому школьники смогут питаться полноценно, а родители ощутят определенное облегчение в ежедневных расходах.

Кроме того, гуманитарная помощь в Николаевской области с 1 сентября предусматривает рост выплат учителям заведений общего среднего образования. Доплата за неблагоприятные условия труда увеличивается вдвое.

Если в начале года она составляла 1300 гривен, то теперь составит 2600 гривен до налогообложения. На руки учителя получат около 2000 человек.

Право на денежные средства имеют все учителя государственных и коммунальных учреждений среднего образования. Они начисляются как по основному месту работы, так и по совместительству. Доплата учитывает объем обучающей нагрузки.

Если педагог работает на полную ставку, то сумма выплачивается в полном размере. Если перегрузка превышает ставку, доплата растет пропорционально. В случае работы по совместительству с неполной занятостью, размер также рассчитывается в соответствии с количеством часов.

