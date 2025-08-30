Підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області торкнеться не всіх.

Підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області відбудеться з 1 вересня 2025 року, згідно з ухваленим рішенням Національної комісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, повідомляє Politeka.

У Кіровоградобленерго підтверджують таку інформацію.

Впроваджені зміни стосуватимуться вартості розподілу струму для 18 обленерго, серед яких визначено й ПрАТ «Кіровоградобленерго». Водночас базова ставка для побутових користувачів залишатиметься незмінною — 4,32 грн за кВт·год відповідно до механізму ПСО, продовженого до жовтня 2025 року.

За наданими даними, середній рівень зростання становитиме приблизно 14% для першого класу напруги та близько 23% для другого. Найсуттєвіше підвищення відчують споживачі «Рівнеобленерго», «Хмельницькобленерго» та «Кіровоградобленерго». Натомість у «Черкасиобленерго», «Чернігівобленерго» та «Львівобленерго» зміни будуть мінімальними.

Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго» повідомило: відповідно до постанови НКРЕКП №1331 від 26 серпня 2025 року, для споживачів першого класу напруги встановлюється тариф 617,07 грн/МВт·год (без урахування ПДВ), а для другого класу — 2 669,90 грн/МВт·год (також без ПДВ). Публікація офіційних даних з’явилася 27 серпня 2025 року на ресурсах компанії.

Згідно з повідомленням регулятора, нові тарифи не вплинуть на кінцеву суму для населення, однак юридичні особи та підприємства зможуть відчути різницю у рахунках. Для власників двозонних і тризонних лічильників залишатимуться нічні ставки — 2,16 грн/кВт·год і 1,73 грн/кВт·год відповідно.

Отже, підвищення тарифів на електроенергію у Кіровоградській області торкнеться, передусім, розподілу струму для промислових і комерційних користувачів, тоді як населення продовжить сплачувати за діючими умовами.

