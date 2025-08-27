Подорожчання борошна в Кіровоградській області відобразилося на ціні популярного продукту «Хуторок» у фасуванні 1 кг, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Середня вартість станом на 25 серпня 2025 року становить 33,26 грн, що на 0,02 вище порівняно з рівнем минулого місяця.

За даними торговельних майданчиків, актуальна пропозиція в мережі Novus становить 33,26 грн за кілограм. Для порівняння, у липні 2025 року середньомісячна ціна на цей самий товар у Novus була нижчою – 32,43, що свідчить про поступове збільшення вартості.

Динаміка індексу споживчих цін на борошно показує стабільність із незначними коливаннями. У період з 25 по 30 липня середній показник тримався на рівні 33,24 гривні. Починаючи з 31 липня, фіксувалося значення 33,26, яке зберігалося протягом серпня без змін. Це свідчить про вирівнювання цінової політики на ринку та відсутність різких стрибків.

Аналіз щоденної статистики демонструє, що початковий рівень 33,24 гривень змінився лише одного разу – з переходом на серпневий період, коли середня вартість остаточно закріпилася на позначці 33,26. Весь подальший місяць ціна залишалася незмінною, що підтверджує тенденцію до стабільності, хоча й із невеликим зростанням у порівнянні з липнем.

Отже, подорожчання борошна в Кіровоградській області наразі мінімальне – у межах 0,02 гривень за кілограм. Однак, попри це, фіксація нового середнього рівня у серпні формує актуальний індикатор вартості, на який орієнтуються місцеві споживачі при здійсненні своїх покупок.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.