Подорожание муки в Кировоградской области отразилось на цене популярного продукта «Хуторок» в фасовке 1 кг, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

Средняя стоимость по состоянию на 25 августа 2025 составляет 33,26 грн, что на 0,02 выше по сравнению с уровнем прошлого месяца.

По данным торговых площадок актуальное предложение в сети Novus составляет 33,26 грн за килограмм. Для сравнения, в июле 2025 года среднемесячная цена на этот же товар у Novus была ниже – 32,43, что свидетельствует о постепенном увеличении стоимости.

Динамика индекса потребительских цен на муку показывает стабильность с незначительными колебаниями. В период с 25 по 30 июля средний показатель держался на уровне 33,24 гривны. Начиная с 31 июля, фиксировалось значение 33,26, сохранявшееся в течение августа без изменений. Это свидетельствует об выравнивании ценовой политики на рынке и отсутствии резких скачков.

Анализ ежедневной статистики демонстрирует, что начальный уровень 33,24 гривен изменился только один раз – с переходом на августовский период, когда средняя стоимость окончательно закрепилась на отметке 33,26. Весь последующий месяц цена оставалась неизменной, что подтверждает тенденцию к стабильности, хотя и с небольшим ростом по сравнению с июлем.

Следовательно, подорожание муки в Кировоградской области минимальное - в пределах 0,02 гривен за килограмм. Тем не менее, фиксация нового среднего уровня в августе формирует актуальный индикатор стоимости, на который ориентируются местные потребители при совершении своих покупок.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.