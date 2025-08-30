Повышение тарифов на электроэнергию в Кировоградской области коснется не всех.

Повышение тарифов на электроэнергию в Кировоградской области состоится с 1 сентября 2025 года, согласно принятому решению Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, сообщает Politeka.

В Кировоградоблэнерго подтверждают такую ​​информацию.

Внедренные изменения будут касаться стоимости распределения тока для 18 облэнерго, среди которых определено и ЧАО «Кировоградоблэнерго». В то же время, базовая ставка для бытовых пользователей будет оставаться неизменной — 4,32 грн за кВтч в соответствии с механизмом ПСО, продленным до октября 2025 года.

По предоставленным данным, средний уровень роста будет составлять примерно 14% для первого класса напряжения и около 23% для второго. Самое существенное повышение ощутят потребители Ровнооблэнерго, Хмельницкоблэнерго и Кировоградоблэнерго. В то же время в «Черкассыоблэнерго», «Черниговоблэнерго» и «Львовоблэнерго» изменения будут минимальными.

Частное акционерное общество «Кировоградоблэнерго» сообщило: в соответствии с постановлением НКРЭКУ №1331 от 26 августа 2025 года, для потребителей первого класса напряжения устанавливается тариф 617,07 грн/МВт·час (без учета НДС), а для второго класса — 2 669,90. Публикация официальных данных появилась 27 августа 2025 г. на ресурсах компании.

Согласно сообщению регулятора, новые тарифы не повлияют на конечную сумму для населения, однако юридические лица и предприятия смогут ощутить разницу в счетах. Для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков будут оставаться ночные ставки — 2,16 грн/кВтч и 1,73 грн/кВтч соответственно.

Следовательно, повышение тарифов на электроэнергию в Кировоградской области коснется прежде всего распределения тока для промышленных и коммерческих пользователей, тогда как население продолжит платить по действующим условиям.

