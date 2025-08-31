Українці мають можливість отримати грошову допомогу в Кривому Розі, проте актуальною ця підтримка є для певного кола осіб.

Грошова допомога у Кривому Розі стосуватиметься тих, хто найбільше потребує підтримки, повідомляє Politeka.

Уряд визначив конкретні категорії громадян, які зможуть розраховувати на ці виплати.

Грошова допомога у Кривому Розі стала доступною з 6 серпня 2025 року. Саме з цієї дати набуло чинності нове рішення Кабінету Міністрів України, яке передбачає збільшення щомісячних виплат для людей, що отримали виробничі травми або професійні захворювання і тепер потребують постійного догляду чи медичної підтримки.

Урядовці пояснюють, що це рішення має на меті зменшити навантаження на родини та дати можливість постраждалим отримувати належний рівень турботи.

Сума компенсації залежатиме від конкретних потреб кожної людини. Ті, кому потрібен спеціальний медичний догляд разом із ліками або медвиробами, отримуватимуть 4 000 гривень щомісяця.

Якщо необхідні постійний сторонній догляд і забезпечення медикаментами, то виплата становитиме 2 000. Для тих, хто потребує побутового догляду та медичних засобів, передбачено 1 333.

У випадку, коли потрібні лише санітарно гігієнічні засоби чи окремі медвироби, нараховуватимуть 800 грн. Грошова допомога у Кривому Розі орієнтована на людей, які щодня стикаються з наслідками травм та професійних хвороб.

Уряд підкреслює, що така ініціатива допоможе створити більш справедливу систему соціальної підтримки. Зокрема, дані компенсації стануть в нагоді тим, кому складно самостійно забезпечувати свої потреби через проблеми зі здоров’ям.

І хоч суми відрізняються залежно від потреб, головне, що людина може розраховувати на стабільну турботу.

