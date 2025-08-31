Украинцы имеют возможность получить денежную помощь в Кривом Роге, однако актуальна эта поддержка для определенного круга лиц.

Денежная помощь в Кривом Роге будет касаться тех, кто больше нуждается в поддержке, сообщает Politeka.

Правительство определило конкретные категории граждан, которые смогут рассчитывать на эти выплаты.

Денежная помощь в Кривом Роге стала доступна с 6 августа 2025 года. Именно с этой даты вступило в силу новое решение Кабинета Министров Украины, которое предусматривает увеличение ежемесячных выплат для людей, получивших производственные травмы или профессиональные заболевания и нуждающихся в постоянном уходе или медицинской поддержке.

Чиновники объясняют, что это решение имеет целью уменьшить нагрузку на семьи и дать возможность пострадавшим получать надлежащий уровень заботы.

Сумма компенсации будет зависеть от конкретных потребностей каждого человека. Те, кому нужен специальный медицинский уход вместе с лекарствами или медизделиями, будут получать 4 000 гривен в месяц.

Если необходимы постоянный посторонний уход и обеспечение медикаментами, то выплата составит 2 000. Для нуждающихся в бытовом уходе и медицинских средствах предусмотрено 1 333.

В случае, когда требуются только санитарно гигиенические средства или отдельные медизделия, будут начисляться 800 грн. Денежная помощь в Кривом Роге ориентирована на людей, ежедневно сталкивающихся с последствиями травм и профессиональных болезней.

Правительство подчеркивает, что подобная инициатива поможет создать более справедливую систему социальной поддержки. В частности, данные компенсации пригодятся тем, кому сложно самостоятельно обеспечивать свои потребности из-за проблем со здоровьем.

И хотя суммы отличаются в зависимости от потребностей, главное, что человек может рассчитывать на стабильное беспокойство.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.