Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі доступне для людей, які через війну втратили власну домівку, повідомляє Politeka.

Українці, що опинилися у скрутній ситуації, можуть отримати тимчасовий або безстроковий дім у громадах, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних. Він надається за умов дотримання соціальних норм площі: менше 13,65 м² на особу або 35,22 м² на домогосподарство, виключення становлять приміщення на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Право на безоплатне проживання діє під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення, при цьому переселенці сплачують лише комунальні послуги. Перевага надається багатодітним сім’ям, сім’ям із дітьми, вагітним жінкам, пенсіонерам та непрацездатним особам, чия домівка зруйнована або непридатна для проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі надається також через соціальний квартирний облік, який дозволяє користуватися державним або громадським житловим фондом із подальшою приватизацією. На безстрокове проживання можуть розраховувати учасники бойових дій, люди з інвалідністю через війну, родини загиблих захисників та діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, що досягли 16 років і мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці можуть проживати у соціальному домі за договором найму, оплачуючи лише комунальні послуги. Тривалість проживання залежить від доходів та наявності відповідних приміщень. Пріоритет отримання мають особи з інвалідністю I та II груп.

Для реєстрації заявник подає заяву до органу місцевого самоврядування або ЦНАП за місцем реєстрації ВПО. Члени сім’ї автоматично додаються до обліку. До заяви додають копії паспорта, довідки про статус ВПО, свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб, документи опікуна, ідентифікаційний код, а також довідки про наявність підстав для пріоритетного надання.

Після подання всіх документів орган ухвалює рішення про постановку на облік, а при появі вільного житла місцеві органи зобов’язані передати його переселенцям не пізніше трьох робочих днів. Час очікування залежить від черговості постановки на квартирний облік і застосовується також до соціального житла.

