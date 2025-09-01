Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется также через социальный квартирный учет.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье доступно для людей, которые из-за войны потеряли свой дом, сообщает Politeka.

Украинцы, оказавшиеся в затруднительной ситуации, могут получить временный или бессрочный дом в общинах, где они зарегистрированы в Единой базе данных. Он предоставляется при соблюдении социальных норм площади: менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство, исключения составляют помещения на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Право на безвозмездное проживание действует во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения, при этом переселенцы оплачивают только коммунальные услуги. Предпочтение отдается многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, пенсионерам и нетрудоспособным лицам, чей дом разрушен или непригоден для проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется также через социальный квартирный учет, позволяющий пользоваться государственным или общественным жилищным фондом с последующей приватизацией. На бессрочное проживание могут рассчитывать участники боевых действий, люди с инвалидностью из-за войны войны, семьи погибших защитников и дети-сироты или лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет и имеющие статус внутренне перемещенных лиц.

Переселенцы могут проживать в социальном доме по договору найма, оплачивая только коммунальные услуги. Продолжительность проживания зависит от доходов и соответствующих помещений. Приоритет получения имеют лица с инвалидностью I и II групп.

Для регистрации заявитель подает заявление в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту регистрации ВПЛ. Члены семьи автоматически прилагаются к учету. К заявлению прилагаются копии паспорта, справки о статусе ВПЛ, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, документы опекуна, идентификационный код, а также справки о наличии оснований для приоритетного предоставления.

После представления всех документов орган принимает решение о постановке на учет, а при появлении свободного жилья местные органы обязаны передать его переселенцам не позднее трех рабочих дней. Время ожидания зависит от очередности постановки на квартирный учет и применяется к социальному жилью.

Источник: Факты

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.