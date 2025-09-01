У Вінницькій області ухвалили рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги, тож розповідаємо, кого саме це торкнеться.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стосується одразу кількох напрямків, зокрема вивезення твердих побутових відходів у Козятині та водопостачання і водовідведення у Калинівці, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області відчують перш за все у Козятині. Там для жителів багатоповерхівок вартість вивезення сміття з 1 серпня 2025 року складає 37 гривень 62 копійки з людини на місяць.

Для приватного сектора встановили вартість у 35 гривень 10 копійок. Востаннє плату переглядали два роки тому, тоді вона становила 25.60. Причинами зміни стали зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та вартості матеріально-технічного забезпечення.

У липні виконком міської ради затвердив нові розцінки після конкурсу з визначення виконавця. КП «Чисте місто» подало пропозицію з новою вартістю ЖКП, які згодом набрали чинності.

Для мешканців це означає додаткові витрати у межах 10-12 гривень щомісяця, що становить зростання приблизно на 46%. Якщо поглянути ширше, то за останні шість років сума, яку сплачують жителі Козятина за сміття, зросла на 130%.

Калинівка також не залишилася осторонь. Тут депутати міської ради ще 18 червня погодили підвищення тарифів на комунальні послуги в Вінницькій області. Йдеться про водопостачання та водовідведення.

Нові ціни для населення становлять 42 грн за кубометр водопостачання і 25.20 за водовідведення. Загалом це 67.20, тоді як раніше сума дорівнювала 48. Для бюджетних установ та організацій вартість підскочила до 160.32.

