В Винницкой области приняли решение о повышении тарифов на коммунальные услуги, поэтому рассказываем, кого именно это коснется.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области касается сразу нескольких направлений, в частности, вывоз твердых бытовых отходов в Казатине и водоснабжение и водоотвод в Калиновке, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области ощутят, прежде всего, в Казатине. Там для жителей многоэтажек стоимость вывоза мусора с 1 августа 2025 составляет 37 гривен 62 копейки с человека в месяц.

Для частного сектора установили стоимость 35 гривен 10 копеек. Последний раз плату пересматривали два года назад, тогда она составляла 25.60. Причинами смены стали рост минимальной заработной платы, прожиточного минимума и стоимости материально-технического обеспечения.

В июле исполком городского совета утвердил новые расценки после конкурса по определению исполнителя. КП «Чистый город» подало предложение с новой стоимостью ЖКУ, которые впоследствии вступили в силу.

Для жителей это означает дополнительные расходы в пределах 10-12 гривен ежемесячно, что составляет примерно на 46%. Если посмотреть шире, то за последние шесть лет сумма, которую платят жители Казатина за мусор, выросла на 130%.

Калиновка также не осталась в стороне. Здесь депутаты городского совета еще 18 июня согласовали повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области. Речь идет о водоснабжении и водоотводе.

Новые цены для населения составляют 42 грн. за кубометр водоснабжения и 25.20 за водоотвод. В общей сложности это 67.20, тогда как раньше сумма равнялась 48. Для бюджетных учреждений и организаций стоимость подскочила до 160.32.

