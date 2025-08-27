У Дніпропетровській області офіційно оголосили про намір підвищити тарифи на комунальні послуги, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.

КП "Юріївські ЖКП" пояснює це необхідністю покрити зростаючі витрати і привести ціни до економічно обґрунтованого рівня.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області ініціював сам постачальник. Підприємство наголошує, що діє у межах постанов Кабінету Міністрів та Закону України "Про ЖКП".

Саме на підставі цих документів було оголошено намір змінити розцінки. До переліку того, що зазнає змін, входить централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та управління побутовими відходами.

Основними причинами для перегляду стали зростання вартості енергоносіїв, подорожчання матеріалів та реагентів, а також необхідність актуалізувати виробничі витрати відповідно до реальних обсягів роботи підприємства.

Тож після підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області, для населення централізоване водопостачання зросте з 53,06 гривні за кубічний метр до 69,38, що становить підвищення на 30,76%.

В той же час відведення збільшиться з 164,77 гривні за кубічний метр до 187,53, що означає ріст на 13,81%. Для бюджетних організацій і інших споживачів плануються подібні зміни з приблизно такими ж відсотковими показниками.

Суттєві зміни торкнуться і сфери управління відходами. Збір та вивіз сміття для населення зросте з 35 грн на одну особу на місяць до 67,86. Це фактично збільшення майже удвічі. Вартість прийому і розміщення на полігоні також піде вверх.

Наприклад, для населення ціна зросте з 65,82 до 174,93, що означає ріст на 165,77%. Для бюджетних організацій і інших категорій цифри різняться, однак загальна тенденція залишається однаковою.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.