В Днепропетровской области официально объявили о намерении повысить тарифы на коммунальные услуги и рассказываем детали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснется водоснабжения, водоотвода и управления бытовыми отходами, сообщает Politeka.

КП "Юриевские ЖКУ" объясняет это необходимостью покрыть растущие издержки и привести цены к экономически обоснованному уровню.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области инициировал сам поставщик. Предприятие отмечает, что действует в рамках постановлений Кабинета Министров и Закона Украины "О ЖКУ".

Именно на основании этих документов было объявлено о намерении изменить расценки. В перечень претерпеваемых изменений входит централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод и управление бытовыми отходами.

Основными причинами для пересмотра стали рост стоимости энергоносителей, удорожание материалов и реагентов, а также необходимость актуализировать производственные затраты в соответствии с реальными объемами работы предприятия.

После повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области, для населения централизованное водоснабжение вырастет с 53,06 гривны за кубический метр до 69,38, что составляет повышение на 30,76%.

В то же время отвод увеличится со 164,77 гривны за кубический метр до 187,53, что означает рост на 13,81%. Для бюджетных организаций и других потребителей планируются подобные изменения с такими же процентными показателями.

Существенные изменения затронут и сферу управления отходами. Сбор и вывоз мусора для населения вырастет с 35 грн. на человека в месяц до 67,86. Это фактически увеличение почти вдвое. Стоимость приема и размещения на полигоне тоже пойдет вверх.

К примеру, для населения цена вырастет с 65,82 до 174,93, что означает рост на 165,77%. Для бюджетных организаций и других категорий цифры разнятся, однако общая тенденция остается одинаковой.

