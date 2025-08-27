Якщо ви не заробили пенсійний стаж, але потребуєте підтримки, держава має рішення у вигляді грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області, пише Politeka.net.
Розповідаємо, що про це відомо.
З 2025 року стартує нова державна програма базової соціальної грошової допомоги у Львівській області для пенсіонерів та інших категорій українців. Її головна мета — надати фінансову підтримку тим громадянам, які не мають права на пенсію та перебувають у складних життєвих обставинах. Впровадження програми відбуватиметься поетапно, аби поступово охопити якомога ширше коло людей, що потребують допомоги.
Вже з липня 2025 року базову соціальну виплату зможуть отримати ті сім’ї, які на момент звернення користуються хоча б одним видом державної підтримки.
Йдеться про такі категорії:
- допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей для одиноких матерів,
- допомога на дітей у багатодітних родинах,
- тимчасова допомога дітям, чиї батьки не виконують обов’язків із виплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину.
Таким чином, уже з середини року програма стане додатковим джерелом підтримки для тих родин, які й так належать до найбільш вразливих.
Проте передбачено ще ширший крок. Починаючи з 1 жовтня 2025 року, базова грошова допомога у Львівській області для пенсіонерів та інших категорій українців стане доступною абсолютно для всіх громадян, які потребують підтримки держави.
Важливо, що з цього моменту право на отримання базової допомоги не залежатиме від того, чи має особа інші види соціальних виплат. Це означає, що звернутися за фінансовою підтримкою зможе будь-хто, хто опинився у складних матеріальних обставинах і потребує допомоги для забезпечення базових потреб.
Джерело: Напенсії.
