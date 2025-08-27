Починаючи з 1 жовтня 2025 року, базова грошова допомога у Львівській області для пенсіонерів та інших категорій українців стане доступнішою.

Якщо ви не заробили пенсійний стаж, але потребуєте підтримки, держава має рішення у вигляді грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

З 2025 року стартує нова державна програма базової соціальної грошової допомоги у Львівській області для пенсіонерів та інших категорій українців. Її головна мета — надати фінансову підтримку тим громадянам, які не мають права на пенсію та перебувають у складних життєвих обставинах. Впровадження програми відбуватиметься поетапно, аби поступово охопити якомога ширше коло людей, що потребують допомоги.

Вже з липня 2025 року базову соціальну виплату зможуть отримати ті сім’ї, які на момент звернення користуються хоча б одним видом державної підтримки.

Йдеться про такі категорії:

допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей для одиноких матерів,

допомога на дітей у багатодітних родинах,

тимчасова допомога дітям, чиї батьки не виконують обов’язків із виплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину.

Таким чином, уже з середини року програма стане додатковим джерелом підтримки для тих родин, які й так належать до найбільш вразливих.

Проте передбачено ще ширший крок. Починаючи з 1 жовтня 2025 року, базова грошова допомога у Львівській області для пенсіонерів та інших категорій українців стане доступною абсолютно для всіх громадян, які потребують підтримки держави.

Важливо, що з цього моменту право на отримання базової допомоги не залежатиме від того, чи має особа інші види соціальних виплат. Це означає, що звернутися за фінансовою підтримкою зможе будь-хто, хто опинився у складних матеріальних обставинах і потребує допомоги для забезпечення базових потреб.

Джерело: Напенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.