Начиная с 1 октября 2025 года, базовая денежная помощь во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев станет доступнее.

Если вы не заработали пенсионный стаж, но нуждаетесь в поддержке, у государства есть решение в виде денежной помощи для пенсионеров во Львовской области, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

С 2025 года стартует новая государственная программа базовой социальной денежной помощи во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев. Ее главная цель — предоставить финансовое пособие гражданам, которые не имеют права на пенсию и находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Внедрение программы будет происходить поэтапно, чтобы постепенно охватить как можно более широкий круг нуждающихся в пособии.

Уже с июля 2025 базовую социальную выплату смогут получить те семьи, которые на момент обращения пользуются хотя бы одним видом государственной поддержки.

Речь идет о следующих категориях:

содействие малообеспеченным семьям, помощь на детей для одиноких матерей,

содействие на детей в многодетных семьях,

временное содействие детям, чьи родители не выполняют обязанности по выплате алиментов или не имеют возможности содержать ребенка.

Таким образом, уже с середины года программа станет дополнительным источником поддержки для тех семей, которые и так относятся к наиболее уязвимым.

Однако предусмотрен еще более широкий шаг. Начиная с 1 октября 2025 года, базовая денежная помощь во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев станет доступна абсолютно всем гражданам, нуждающимся в поддержке государства.

Важно, что с этого момента право на получение базового содействия не будет зависеть от того, имеет ли лицо другие виды социальных выплат. Это означает, что обратиться за финансовой поддержкой сможет кто-либо, кто оказался в сложных материальных обстоятельствах и нуждается в помощи для обеспечения базовых потребностей.

Источник: Напенсії.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.