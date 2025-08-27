Если вы не заработали пенсионный стаж, но нуждаетесь в поддержке, у государства есть решение в виде денежной помощи для пенсионеров во Львовской области, пишет Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
С 2025 года стартует новая государственная программа базовой социальной денежной помощи во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев. Ее главная цель — предоставить финансовое пособие гражданам, которые не имеют права на пенсию и находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Внедрение программы будет происходить поэтапно, чтобы постепенно охватить как можно более широкий круг нуждающихся в пособии.
Уже с июля 2025 базовую социальную выплату смогут получить те семьи, которые на момент обращения пользуются хотя бы одним видом государственной поддержки.
Речь идет о следующих категориях:
- содействие малообеспеченным семьям, помощь на детей для одиноких матерей,
- содействие на детей в многодетных семьях,
- временное содействие детям, чьи родители не выполняют обязанности по выплате алиментов или не имеют возможности содержать ребенка.
Таким образом, уже с середины года программа станет дополнительным источником поддержки для тех семей, которые и так относятся к наиболее уязвимым.
Однако предусмотрен еще более широкий шаг. Начиная с 1 октября 2025 года, базовая денежная помощь во Львовской области для пенсионеров и других категорий украинцев станет доступна абсолютно всем гражданам, нуждающимся в поддержке государства.
Важно, что с этого момента право на получение базового содействия не будет зависеть от того, имеет ли лицо другие виды социальных выплат. Это означает, что обратиться за финансовой поддержкой сможет кто-либо, кто оказался в сложных материальных обстоятельствах и нуждается в помощи для обеспечения базовых потребностей.
Источник: Напенсії.
