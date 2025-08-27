Доплати для пенсіонерів в Київській області виплачуються частині українців поважного віку, які виконали важливі умови, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Українські пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок, мають право на кілька видів додаткових виплат. У вересні вони можуть розраховувати на надбавку за понаднормовий стаж, а також на спеціальну доплату для тих, хто має статус почесного донора крові.

Доплата для пенсіонерів в Київській області за понаднормовий стаж

Згідно із законодавством, додаткові кошти отримують ті українці літнього віку, чий трудовий стаж перевищує встановлені державою норми.

Якщо пенсію було призначено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків та понад 20 для жінок.

Для тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року, вимоги жорсткіші: понад 35 років для чоловіків і понад 30 для жінок.

Сума надбавки визначається за формулою: 1% за кожен повний рік роботи понад норму. Розрахунок ведеться від розміру прожиткового мінімуму. У 2025 він становить 2 361 гривню, тож кожен додатковий рік трудового стажу приносить пенсіонеру 23,61 гривні надбавки.

Доплата для пенсіонерів в Київській області почесним донорам

Окрема категорія українців літнього віку може отримати щомісячну надбавку за донорство. Вона дорівнює 10% від загального прожиткового мінімуму. У 2025 цей показник встановлено на рівні 2 920 гривень, а отже, доплата складає 292 гривні щомісяця.

Право на таку виплату мають громадяни, яким офіційно присвоєно статус почесного донора крові. Набути його можна у разі, якщо людина безоплатно здала 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми.

