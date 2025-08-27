Доплаты для пенсионеров в Киевской области выплачиваются части украинцев солидного возраста, которые выполнили важные условия, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Украинские пенсионеры, продолжающие работать после выхода на заслуженный отдых, имеют право на несколько видов дополнительных выплат. В сентябре они могут рассчитывать на надбавку за сверхурочный стаж, а также на специальную доплату для имеющих статус почетного донора крови.

Доплата для пенсионеров в Киевской области за сверхурочный стаж

Согласно законодательству, дополнительные средства получают украинцы пожилого возраста, чей трудовой стаж превышает установленные государством нормы.

Если пенсия была назначена до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и более 20 для женщин.

Для вышедших на пенсию после октября 2011 года требования более жесткие: более 35 лет для мужчин и более 30 для женщин.

Сумма надбавки определяется по формуле: 1% за каждый полный год работы сверх нормы. Расчет ведется от размера прожиточного минимума. В 2025 году он составляет 2 361 гривну, поэтому каждый дополнительный год трудового стажа приносит пенсионеру 23,61 гривны надбавки.

Доплата для пенсионеров в Киевской области почетным донорам

Отдельная категория украинцев пожилого возраста может получить ежемесячную прибавку за донорство. Она равняется 10% от общего прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель установлен на уровне 2 920 гривен, а следовательно, доплата составляет 292 гривны ежемесячно.

Право на такую ​​выплату имеют граждане, которым официально присвоен статус почётного донора крови. Приобрести его можно в случае, если человек бесплатно сдал 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы.

