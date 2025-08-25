Нова система оплати проїзду в Сумській області офіційно запущена, повідомляє Politeka.

Жителі Конотопа можуть користуватися електронною карткою «Конотопка», сумісною з валідаторами, які встановлені у 60 автобусах та трамваях. Розробка цього проєкту тривала з минулого року. До картки також додано мобільний додаток, що дозволяє користуватися електронними чергами у ЦНАП, медичних закладах та отримувати актуальні новини міста.

Керівник проєкту E-Pass Олександр Колесніков підкреслив, що система має широкий спектр можливостей. Унікальний дизайн картки пов’язаний з історичною річкою, яка колись протікала через Конотоп. Комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній зазначив, що ця річка колись відігравала важливу роль у зміцненні міста.

У підприємстві повідомили, що кондуктори були переведені на інші посади, а частина вже працює контролерами. Працівники припинили продаж паперових квитків і допомагають впроваджувати електронний метод оплати. Директор КП Віктор Тимошенко додав, що такий формат показав ефективність у містах-партнерах і сприяє зростанню фінансових надходжень.

Пільгові картки видає Управління соціального захисту населення. Отримати їх можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини та інші пільгові категорії. Видача проводиться у холі управління з понеділка по п’ятницю.

Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що проєкт реалізується за підтримки партнера Easy Pay. Для школярів окрему картку запровадять з 1 вересня. Нова система оплати проїзду в Сумській області запрацювала з 22 липня, надаючи мешканцям зручний та сучасний спосіб розрахунку за проїзд у громадському транспорті.

Джерело: Конотопська міськрада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання борошна в Сумській області: магазини різко переписали ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Сумській області: що може опинитися під загрозою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: в ПФУ розкрили, скільки можна отримати до Дня Незалежності.