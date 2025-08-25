Новая система оплаты проезда в Сумской области официально запущена, сообщает Politeka.

Жители Конотоп могут пользоваться электронной карточкой «Конотопка», совместимой с валидаторами, которые установлены в 60 автобусах и трамваях. Разработка этого проекта продолжалась с прошлого года. К карте также добавлено мобильное приложение, позволяющее пользоваться электронными очередями в ЦНАП, медицинских учреждениях и получать актуальные новости города.

Руководитель проекта E-Pass Александр Колесников подчеркнул, что у системы есть широкий спектр возможностей. Уникальный дизайн карты связан с исторической рекой, когда-то протекавшей через Конотоп. Коммерческий директор КП "Конотопское трамвайное управление" Сергей Тягний отметил, что эта река когда-то играла важную роль в укреплении города.

В предприятии сообщили, что кондукторы были переведены на другие должности, часть уже работает контролерами. Сотрудники прекратили продажу бумажных билетов и помогают внедрять электронный метод оплаты. Директор КП Виктор Тимошенко добавил, что такой формат показал эффективность в городах-партнерах и способствует росту финансовых поступлений.

Льготные карты выдает Управление социальной защиты населения. Получить их могут участники боевых действий, люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи и другие льготные категории. Выдача производится в холле управления с понедельника по пятницу.

Мэр Артем Семенихин сообщил, что проект реализуется при поддержке партнера Easy Pay. Для школьников отдельную карту введут с 1 сентября. Новая система оплаты проезда в Сумской области начала работу с 22 июля, предоставляя жителям удобный и современный способ расчета за проезд в общественном транспорте.

Источник: Конотопский горсовет

