Місцевим мешканцям надали графік відключення води у Дніпрі з 25 до 29 серпня, тож розповідаємо, кого він торкнеться.

Графік відключення води у Дніпрі з 25 до 29 серпня охопить мешканців Самарського району міста, які мають значну заборгованість за водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті КП "Дніпроводоканал", планові обмеження торкнуться багатоквартирних будинків, а місцевим радять заздалегідь підготуватися, щоб це не стало несподіванкою.

Згідно з повідомленням, графік відключення води у Дніпрі з 25 до 29 серпня охоплює низку вулиць у Самарському районі. Йдеться про Семафорну 13, 42, 46, 48, Липову 18, 20, 22, 20-річчя Перемоги 8, 29, 31, Космонавтів 20, 22, 24, Олександра Данченка 30, 40, 44, 52, 54.

Під обмеження потраплять абоненти, загальна сума боргів яких становить понад 2 995 605,08 грн. Припинення водопостачання проводяться відповідно до постанови КМУ № 1405 від 29 грудня 2023 року, яка регламентує порядок припинення надання комунальних послуг за наявної заборгованості.

Працівники підприємства попереджають, що обмеження стосуються лише тих абонентів, які ігнорують попередження та не вживають жодних кроків для врегулювання ситуації.

Графік відключення води у Дніпрі з 25 до 29 серпня передбачає, що люди, які свідомо не сплачують рахунки, залишаться без водопостачання.

Підприємство наголошує, що своєчасна оплата послуг забезпечує ресурси для ремонтів мереж, модернізації обладнання, закупівлі реагентів та оплати електроенергії. Без цього неможливо гарантувати стабільне надання послуг для всіх жителів міста.

Щоб уникнути цих заходів, місцеві можуть терміново погасити борг або укласти договір реструктуризації, який дозволяє виплачувати частинами без ризику припинення постачання.

