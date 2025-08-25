Местным жителям предоставили график отключения воды в Днепре с 25 по 29 августа, поэтому рассказываем, кого он коснется.

График отключения воды в Днепре с 25 по 29 августа охватит жителей Самарского района города, имеющих значительную задолженность за водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте КП "Днепропроводоканал", плановые ограничения коснутся многоквартирных домов, а местным советуют заранее подготовиться, чтобы это не стало неожиданностью.

Согласно сообщению, график отключения воды в Днепре с 25 по 29 августа охватывает ряд улиц в Самарском районе. Речь идет о Семафорной 13, 42, 46, 48, Липовой 18, 20, 22, 20-летии Победы 8, 29, 31, Космонавтов 20, 22, 24, Александре Данченко 30, 40, 44, 52, 5.

Под ограничения попадут абоненты, общая сумма долгов которых составляет более 2995605,08 грн. Прекращения водоснабжения производятся в соответствии с постановлением КМУ № 1405 от 29 декабря 2023 года, регламентирующим порядок прекращения предоставления коммунальных услуг при имеющейся задолженности.

Работники предприятия предупреждают, что ограничения касаются только тех абонентов, которые игнорируют предупреждение и не предпринимают никаких шагов по урегулированию ситуации.

График отключения воды в Днепре с 25 по 29 августа предусматривает, что люди, которые сознательно не платят счета, останутся без водоснабжения.

Предприятие отмечает, что своевременная оплата услуг обеспечивает ресурсы для ремонта сетей, модернизации оборудования, закупки реагентов и оплаты электроэнергии. Без этого невозможно гарантировать стабильное предоставление услуг всем жителям города.

Чтобы избежать этих мер, местные могут срочно погасить долг или заключить договор реструктуризации , позволяющий выплачивать частями без риска прекращения поставок.

