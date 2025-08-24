Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 25 по 31 серпня обіцяє повернення спеки.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 25 по 31 серпня зробили синоптики та розповіли, чого варто очікувати місцевим жителям, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 25 по 31 серпня. Розпочнеться все з опадів. У понеділок 25-ого числа: на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +21°C.

У вівторок, 26.08: спека знову повернеться, повітря прогріється до +24°C. Ясним небосвід буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Середа, 27.08: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Температурні коливання — від +17 до +23°C. В минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні – то зима пізніше прийде.

Четвер, 28 серпня: хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +15…+24°C.

У п’ятницю, 29.08: ранок обіцяють безхмарний, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +16…+27°C.

Субота, 30.08: спека повернеться, хмар на небі не спостерігатиметься, день обіцяє бути ясним. Температура коливатиметься від +19 до +31°C.

У неділю 31.08: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температурні показники — від +20 до +29°C. Отже, прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 25 по 31 серпня обіцяє повернення спеки в кінці тижня, стопчики термометра підуть вверх.

