Прогноз погоды в Днепре на неделю с 25 по 31 августа обещает возвращение жары.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 25 по 31 августа сделали синоптики и рассказали, чего следует ждать местным жителям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 25 по 31 августа. Начнется все с осадков. В понедельник 25-го числа: на небе не будет ни одного облака. Без осадков. Температура воздуха составит максимум +21°C.

Во вторник, 26.08: жара снова вернется, воздух прогреется до +24°C. Ясный небосвод будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Среда, 27.08: тучи появятся на небосводе только для того, чтобы вечером рассеяться. Без осадков. Температурные колебания от +17 до +23°C. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет – то зима позже придет.

Четверг, 28 августа: туч на небосводе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +15…+24°C.

В пятницу, 29.08: утро обещают безоблачное, и к концу дня небо будет ясным. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +16…+27°C.

Суббота, 30:08: жара вернется, облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Температура будет колебаться от +19 до +31°C.

В воскресенье 31.08: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером погода снова прояснится. Температурные показатели от +20 до +29°C. Следовательно, прогноз погоды в Днепре на неделю с 25 по 31 августа обещает возвращение жары в конце недели, стопчики термометра пойдут вверх.

