Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не варто очікувати, попри повідомлення ЗМІ про нібито катастрофічний врожай пшениці, повідомляє Politeka.

Український економіст Олег Пендзин в коментарі УНІАН зазначив, що паніку навколо збору зернових та можливого підвищення цін на продукти харчування поширюють без достатніх підстав.

«Сьогодні незрозуміло, що і скільки зберуть. Українська зернова асоціація говорить, що цього року врожай на 7% більший за минулорічний, але ніхто не знає, що буде в серпні з погодою. Тому всі ці прогнози трошки вилами по воді писані», — пояснив експерт.

За його словами, ціни на хліб і деякі інші ключові продукти напряму залежать від врожайності та загальних обсягів збору. «На сьогоднішній день по відношенню до неврожайного 2024 року ціна на хліб зросла на 22%, але загалом цей рік буде кращим», — додав Пендзин.

Раніше аналітична компанія ASAP Agri повідомила, що станом на цей час збір зернових і зернобобових культур у країні суттєво відстає від минулорічних темпів. Аграрії зібрали лише 10,3 млн тонн із 3,24 млн га, що становить трохи більше 28% від запланованої площі. Для порівняння, у 2024 році на аналогічну дату було намолочено 19 млн тонн із 4,71 млн га, що становило понад 42% площі.

Деякі ЗМІ писали про «найгірший врожай пшениці за останні 10 років», через що, нібито, ціни на хліб і борошняні вироби можуть зрости до 25% у середньому за рік. Однак, як підкреслює експерт, паніка є передчасною, і дефіцит продуктів у Дніпропетровській області поки не прогнозується.

Джерело: УНІАН

