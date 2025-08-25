Отримати цю виплату для ВПО у Дніпропетровській області можуть переселенці, які відповідають хоча б одній з умов.

Виплати для ВПО у Дніпропетровській області надаються благодійною організацією "Карітас", проте гроші можна використати лише на оренду житла, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці у Фейсбук.

Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» оголошує про надання виплати для ВПО у Дніпропетровській області. Йдеться про грошову допомогу, яка призначена для оплати оренди житла тим родинам, що нині мешкають у місті Кривий Ріг та в населених пунктах Криворізького району.

Отримати цю виплату для ВПО у Дніпропетровській області можуть переселенці, які відповідають хоча б одній з умов:

нещодавно, менше ніж 30 днів тому, прибули з тимчасово окупованих територій або з населених пунктів, де тривають бойові дії;

були змушені покинути школи чи дитячі садки, у яких тимчасово проживали, у зв’язку з підготовкою навчальних закладів до нового навчального року;

нині мешкають у гуртожитках.

Фінансова підтримка надається на період упродовж 6 місяців. Це суттєва допомога для тих родин, які потребують часу, щоб знайти стабільне житло та налагодити свій побут у новому місті.

Головною умовою для надання такої допомоги є належність сім’ї або особи до категорій вразливості. До них відносяться:

вагітні жінки та матері, які годують немовлят, а також родини з дітьми віком до трьох років;

багатодітні сім’ї, де виховується троє і більше дітей;

самотні матері, батьки або опікуни, які виховують дітей без підтримки другої половини;

люди з інвалідністю першої та другої групи;

особи з тяжкими хронічними захворюваннями, які потребують постійного лікування та догляду;

самотні люди похилого віку, старші за 60 років.

Для отримання детальної консультації та запису на програму можна звернутися за телефонами, вказаними в повідомленні організації у Фейсбук.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Кропивницькому: українцям готують зручні зміни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: українці можуть отримати гарячі обіди, як це зробити.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога одиноким пенсіонерам в Дніпропетровської області: українцям детально пояснили, як оформити виплату.