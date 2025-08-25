Получить эту выплату для ВПЛ в Днепропетровской области могут переселенцы, которые отвечают хотя бы одному из условий.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляются благотворительной организацией "Каритас", однако деньги можно использовать только на аренду жилья, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации на странице Facebook.

Благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» объявляет о предоставлении выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области. Речь идет о денежной помощи, которая предназначена для оплаты аренды жилья тем семействам, которые проживают в городе Кривой Рог и в населенных пунктах Криворожского района.

Получить эту выплату для ВПЛ в Днепропетровской области могут переселенцы, которые отвечают хотя бы одному из условий:

недавно, менее 30 дней назад, прибыли с временно оккупированных территорий или из населенных пунктов, где продолжаются боевые действия;

были вынуждены покинуть школы или детские сады, в которых временно проживали, в связи с подготовкой учебных заведений к новому учебному году;

ныне живут в общежитиях.

Финансовая поддержка предоставляется в течение 6 месяцев. Это существенная помощь для тех семей, которые требуют времени, чтобы найти стабильное жилье и наладить свой быт в новом городе.

Главным условием для предоставления такой помощи является принадлежность семьи или лица к категориям уязвимости. К ним относятся:

беременные женщины и матери, кормящие младенцев, а также семьи с детьми младше трех лет;

многодетные семьи, где воспитывается трое и более детей;

одинокие матери, родители или опекуны, воспитывающие детей без поддержки второй половины;

люди с инвалидностью первой и второй группы;

лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающимися в постоянном лечении и уходе;

одинокие пожилые люди старше 60 лет.

Для получения подробной консультации и записи на программу можно обратиться по телефонам, указанным в сообщении организации в Facebook.

