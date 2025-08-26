Дефицита продуктов в Днепропетровской области не стоит ожидать, несмотря на сообщения СМИ о якобы катастрофическом урожае пшеницы, сообщает Politeka.

Украинский экономист Олег Пендзин отметил, что панику вокруг сбора зерновых и возможного повышения цен на продукты питания распространяют без достаточных оснований.

«Сегодня неясно, что и сколько соберут. Украинская зерновая ассоциация говорит, что в этом году урожай на 7% больше прошлогоднего, но никто не знает, что будет в августе с погодой. Поэтому все эти прогнозы немного вилами по воде писаны» , — объяснил эксперт.

По его словам, цены на хлеб и некоторые другие ключевые продукты напрямую зависят от урожайности и общего объема сбора. "На сегодняшний день по отношению к неурожайному 2024 году цена на хлеб выросла на 22%, но в целом этот год будет лучше", - добавил Пендзин.

Ранее аналитическая компания ASAP Agri сообщила, что в настоящее время сбор зерновых и зернобобовых культур в стране существенно отстает от прошлогодних темпов. Аграрии собрали лишь 10,3 млн. тонн с 3,24 млн. га, что составляет чуть более 28% от запланированной площади. Для сравнения, в 2024 году на аналогичную дату было намолочено 19 млн. тонн с 4,71 млн. га, что составило более 42% площади.

Некоторые СМИ писали о «худшем урожае пшеницы за последние 10 лет», из-за чего, якобы, цены на хлеб и мучные изделия могут вырасти до 25% в среднем за год. Однако, как подчеркивает эксперт, паника преждевременна, и дефицит продуктов в Днепропетровской области пока не прогнозируется.

Источник: УНІАН

