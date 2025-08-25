Мешканців і гостей міста закликають враховувати новий графік руху транспорту в Харкові при плануванні поїздок.

У Харкові запроваджують новий графік руху транспорту для кількох трамвайних маршрутів через ремонтні роботи на вул. Євгена Котляра, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Департамент будівництва та шляхового господарства.

Рух на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської буде тимчасово припинений з 9:00 до 17:00 з 25 по 30 серпня, повідомляє Інфосіті.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язане з асфальтуванням трамвайної колії. Під час робіт пересування трамваїв буде організовано за альтернативними маршрутами.

Зокрема, трамвай №12 курсуватиме від термінальної станції «Центральний парк» через вул. Мироносицьку, вул. Миколи Хвильового, вул. Трінклера, пр. Незалежності, узвіз Клочківський, вул. Клочківську, проїзд Рогатинський, пров. Пискунівський, пров. Лосівський до вул. Великої Панасівської і розворотного кола «Іванівка».

№20 проходитиме від розворотного кола «Пр. Перемоги» через пр. Перемоги, вул. Клочківську, проїзд Рогатинський, пров. Пискунівський, пров. Лосівський до вул. Великої Панасівської і розворотного кола «Іванівка».

Трамвай №1 на цей період не курсуватиме. Для компенсації тимчасових змін у русі транспорту організовано додатковий автобус №1, який курсуватиме від вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) до вул. Великої Панасівської (розворотне коло трамваїв).

Мешканців і гостей міста закликають враховувати новий графік руху транспорту в Харкові при плануванні поїздок і заздалегідь обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути незручностей через ремонтні роботи.

