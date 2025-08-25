Жители и гости города призывают учитывать новый график движения транспорта в Харькове при планировании поездок.

В Харькове вводится новый график движения транспорта для нескольких трамвайных маршрутов из-за ремонтных работ на ул. Евгения Котляра, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Департамент строительства и путевого хозяйства.

Движение на участке от ул. Благовещенской до ул. Большой Панасовской будет временно прекращен с 9:00 до 17:00 с 25 по 30 августа, сообщает Инфосити.

По информации Департамента строительства и путевого хозяйства, ограничение связано с асфальтированием трамвайного пути. Во время работ передвижение трамваев будет организовано по альтернативным маршрутам.

В частности, трамвай №12 будет курсировать от терминальной станции "Центральный парк" через ул. Мироносицкую, ул. Николая Хвылевого, ул. Тринклера, пр. Независимости, спуск Клочковский, ул. Клочковская, проезд Рогатинский, пер. Пискуновский, пер. Лосовский до ул. Большой Панасовской и разворотного круга «Ивановка».

№20 будет проходить от разворотного круга «Пр. Победы» через пр. Победы, ул. Клочковская, проезд Рогатинский, пер. Пискуновский, пер. Лосовский до ул. Большой Панасовской и разворотного круга «Ивановка».

Трамвай №1 на этот период не будет курсировать. Для компенсации временных изменений в движении транспорта организован дополнительный автобус №1, курсирующий от ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) до ул. Большой Панасовской (разворотный круг трамваев).

Жителей и гостей города призывают учитывать новый график движения транспорта в Харькове при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты во избежание неудобств из-за ремонтных работ.

