Безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області можна отримати через благодійний фонд «Карітас України», проте важливо знати всі деталі.

Інформація про це розміщена на офіційній сторінці фонду у Фейсбук.

Благодійна організація «Карітас України» активно працює над підтримкою внутрішньо переміщених осіб, охоплюючи навіть найвіддаленіші населені пункти. Для цього організація створила мобільні виїзні групи, здатні надавати повний спектр послуг, що за рівнем відповідає роботі стаціонарних міських центрів допомоги.

Під час таких виїздів переселенці можуть отримати не лише безкоштовні продукти для ВПО в Миколаєві та області, але й засоби гігієни та базові медичні товари.

Крім цього, мобільні групи надають можливість зареєструватися на отримання грошової допомоги та отримати професійні консультації від юристів, психологів, кризових менеджерів і кейс-менеджерів.

Особливу увагу організація приділяє родинам із дітьми. Малюки та немовлята отримують спеціалізоване дитяче харчування, підібране відповідно до їхнього віку та потреб розвитку. Це дозволяє батькам бути впевненими, що їхні діти отримують необхідне для здорового зростання та розвитку.

На етапі екстреної допомоги передбачено:

набори для евакуйованих осіб;

транзитні гігієнічні набори;

забезпечення безкоштовними гарячими обідами;

реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу.

Ще одним ключовим напрямком роботи «Карітас України» є підтримка санітарно-гігієнічних умов у громадах, які постраждали від війни або були нещодавно звільнені від окупації. До теперішнього часу організація надала понад 1 250 000 послуг у сфері водопостачання, гігієни та санітарії.

