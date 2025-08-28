Во время таких выездов переселенцы могут получить не только бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве и области можно получить через благотворительный фонд «Каритас Украины», однако важно знать все детали, сообщает Politeka.net.

Информация об этом размещена на официальной странице фонда в Фейсбуке.

Благотворительная организация «Каритас Украины» активно работает над поддержкой внутренне перемещенных лиц, охватывая даже самые отдаленные населенные пункты. Для этого организация создала мобильные выездные группы, способные предоставлять полный спектр услуг, что по уровню соответствует работе стационарных центров помощи.

Во время таких выездов переселенцы могут получить не только бесплатные продукты ВПЛ в Николаеве и области, но и средства гигиены и базовые медицинские товары.

Кроме того, мобильные группы предоставляют возможность зарегистрироваться на получение денежной помощи и получить профессиональные консультации от юристов, психологов, кризисных менеджеров и кейс-менеджеров.

Особое внимание организация уделяет семьям с детьми. Малыши и младенцы получают специализированное детское питание, подобранное в соответствии с их возрастом и потребностями развития. Это позволяет родителям быть уверенным, что их дети получают необходимое для здорового роста и развития.

На этапе экстренной помощи предусмотрено:

наборы для эвакуированных лиц;

транзитные гигиенические наборы;

обеспечение бесплатными горячими обедами;

регистрацию на многоцелевую денежную помощь

Еще одним ключевым направлением работы «Каритас Украины» является поддержка санитарно-гигиенических условий в общинах, пострадавших от войны или недавно освобожденных от оккупации. К настоящему времени организация предоставила более 1250000 услуг в сфере водоснабжения, гигиены и санитарии.

