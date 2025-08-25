Програма безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області реалізується завдяки співпраці з міжнародними благодійними партнерами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області від Global Empowerment Mission UA (GEM) надає Департамент соціального захисту населення, пише Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба міської ради.

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради повідомляє про початок гуманітарної ініціативи, спрямованої на підтримку найвразливіших категорій мешканців громади. Йдеться про малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в Департаменті та отримують відповідну державну соціальну допомогу.

Програма безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області реалізується завдяки співпраці з міжнародними благодійними партнерами — організацією Global Empowerment Mission UA (GEM) та Фондом Говарда Дж. Баффета, які надали продукти харчування для формування наборів. Кожна родина, яка відповідає критеріям участі, зможе отримати один набір.

Право на допомогу мають саме ті домогосподарства, які станом на 1 липня 2025 року вже перебували на обліку у структурних підрозділах Департаменту соціального захисту населення та офіційно отримували державну соціальну допомогу. Важливою умовою є наявність місця реєстрації в межах Сумської міської територіальної громади.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області організована у приміщенні за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, актова зала. Прийом громадян здійснюється з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:00. Передбачена перерва на обід — з 12:00 до 13:00.

Для того, щоб отримати продуктовий набір, кожен заявник має пред’явити документи, які підтверджують його право на допомогу. Серед обов’язкових документів:

паспорт громадянина України або електронний документ у застосунку «Дія»;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

витяг або інший офіційний документ, який підтверджує місце проживання на території територіальної громади (за необхідності).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання борошна в Сумській області: магазини різко переписали ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Сумській області: що може опинитися під загрозою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: в ПФУ розкрили, скільки можна отримати до Дня Незалежності.