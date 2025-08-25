Программа бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области реализуется благодаря сотрудничеству с международными благотворительными партнерами.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области от Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) предоставляет Департамент социальной защиты населения, пишет Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета сообщает о начале гуманитарной инициативы, направленной на поддержку самых уязвимых категорий жителей общины. Речь идет о малообеспеченных семьях, состоящих на учете в Департаменте и получающих соответствующую государственную социальную помощь.

Программа бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области осуществляется благодаря сотрудничеству с международными благотворительными партнерами — организацией Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) и Фондом Говарда Дж. Баффета, которые предоставили продукты питания для формирования наборов. Каждая семья, отвечающая критериям участия, сможет получить один набор.

Право на помощь имеют именно те домохозяйства, которые на 1 июля 2025 года уже состояли на учете в структурных подразделениях Департамента социальной защиты населения и официально получали государственную социальную помощь. Важным условием есть наличие места регистрации в пределах Сумской городской территориальной громады.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области организована в помещении по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35, актовый зал. Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 15:00. Предусмотрен перерыв на обед – с 12:00 до 13:00.

Для получения продуктового набора каждый заявитель должен предъявить документы, подтверждающие его право на помощь. Среди обязательных документов:

паспорт гражданина Украины или электронный документ в приложении «Дія»;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

выписка или другой официальный документ, подтверждающий местожительство на территории городской территориальной общины (при необходимости).

