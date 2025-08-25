Дефіцит продуктів у Сумській області може стати відчутним для кінцевого споживача.

Дефіцит продуктів у Сумській області може виявитися особливо відчутним для ринку хліба, повідомляє Politeka.net.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що навіть за наявності власного виробництва пшениці та достатніх потужностей для випікання, ціна на готовий продукт формується насамперед через логістичні витрати.

"Ми маємо власну пшеницю та виробничі потужності. Але зростання цін на пальне безпосередньо впливає на кінцеву вартість хліба", — зазначив експерт.

За його прогнозами, середній цінник буханця пшеничного може піднятися до 55 гривень. Хоча це й не подвоєння вартості, подорожчання буде помітним для більшості сімей, які вже стикаються зі зростанням витрат на продукти та комунальні послуги.

Окремо Іван Ус звернув увагу на фактор воєнної загрози: пошкодження хлібозаводів або іншої виробничої інфраструктури може одразу скоротити пропозицію на ринку та спровокувати новий стрибок цін, що безпосередньо вплине на дефіцит.

Станом на початок серпня 2025 року середні розцінки у магазинах виглядали так: батон «Рум’янець» нарізний 450 г — 27,90 грн; пшеничний хліб 600–650 г — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 г — близько 44,90 грн. Тобто прогнозовані 55 гривень означають підвищення на 20–25%.

Подальші коливання вартості визначатимуть кілька факторів: ціни на пальне, стан логістики та інфраструктури, врожайність зернових і сезонність, а також стабільність гривні, що впливає на вартість імпортного обладнання та компонентів для виробництва.

Отже, навіть при власному виробництві хліба витрати на доставку та зовнішні обставини залишаються ключовими драйверами, а дефіцит продуктів у Сумській області може стати відчутним для кінцевого споживача.

