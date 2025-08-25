Дефицит продуктов в Сумской области может ощутимым для конечного потребителя.

Дефицит продуктов в Сумской области может оказаться особенно ощутимым для рынка хлеба, сообщает Politeka.net.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс пояснил, что даже при наличии собственного производства пшеницы и достаточных мощностей для выпечки цена на готовый продукт формируется прежде всего из-за логистических затрат.

"У нас есть собственная пшеница и производственные мощности. Но рост цен на топливо напрямую влияет на конечную стоимость хлеба" , — отметил эксперт.

По его прогнозам, средний ценник буханки пшеничной может подняться до 55 гривен. Хотя это не удвоение стоимости, подорожание будет заметным для большинства семей, которые уже сталкиваются с ростом расходов на продукты и коммунальные услуги.

Отдельно Иван Усс обратил внимание на фактор военной угрозы: повреждение хлебозаводов или другой производственной инфраструктуры может сразу сократить предложение на рынке и спровоцировать новый скачок цен, что непосредственно повлияет на дефицит.

По состоянию на начало августа 2025 средние расценки в магазинах выглядели так: батон «Румянец» нарезной 450 г - 27,90 грн; пшеничный хлеб 600-650 г - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 г – около 44,90 грн. То есть прогнозируемые 55 гривен означают повышение на 20–25%.

Дальнейшие колебания стоимости будут определять несколько факторов: цены на горючее, состояние логистики и инфраструктуры, урожайность зерновых и сезонность, а также стабильность гривны, что влияет на стоимость импортного оборудования и компонентов для производства.

Следовательно, даже при собственном производстве хлеба затраты на доставку и внешние обстоятельства остаются ключевыми драйверами, а дефицит продуктов в Сумской области может ощутимым для конечного потребителя.

