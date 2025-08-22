Обмеження в Полтаві передбачають зміну організації руху на певних ділянках, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Полтаві стосуються кількох ключових вулиць міста, повідомляє Politeka.

Відповідно до рішення, яке прийняли депутати міської ради на засіданні виконкому, обмеження руху в Полтаві ввели для забезпечення безпечного виконання робіт та мінімізації незручностей для водіїв і мешканців.

Обмеження руху в Полтаві починаються з повного перекриття вулиці Героїв-чорнобильців, яке здійснює комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго». Це пов’язано з аварійним ремонтом теплового трубопроводу між будинками 6/22 та 10.

Рішення діє протягом 25 днів від дати ухвалення, тож незручності для місцевих мешканців триватимуть до 15 вересня. Міська влада наголошує, що це перекриття необхідне для безпечного виконання ремонту і швидкого відновлення можливості подачі тепла мешканцям.

Також виконком продовжив часткове перекриття Решетилівської через земляні роботи з ремонту газопроводу. Ділянка від провулка Шевченка до вулиці Героїв ОУН буде перекрита для проїзду до 20 вересня 2025 року.

Роботи виконує Приватне підприємство «Полтава будкомплекс». Такі заходи дозволяють зменшити аварійні ризики та забезпечити безпеку працівників і мешканців під час виконання робіт.

Ще одне перекриття стосується вулиці Театральної, де проводиться реконструкція колектора. Працівники КП ПОР «Полтававодоканал» застосовують сучасні технології для ремонту аварійної ділянки каналізаційного колектора діаметром 700 мм, який експлуатується вже понад шістдесят років.

Міська влада закликає водіїв і мешканців враховувати ці зміни та планувати маршрути з урахуванням даної інормації.

