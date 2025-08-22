Ограничения в Полтаве предполагают изменение организации движения на определенных участках, так что рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения в Полтаве относятся к нескольким ключевым улицам города, сообщает Politeka.

Согласно решению, которое приняли депутаты городского совета на заседании исполкома, ограничение движения в Полтаве было введено для обеспечения безопасного выполнения работ и минимизации неудобств для водителей и жителей.

Ограничения движения в Полтаве начинаются с полного перекрытия улицы Героев-чернобыльцев, осуществляемого коммунальным предприятием «Полтаватеплоэнерго». Это связано с аварийным ремонтом теплового трубопровода между домами 6/22 и 10.

Решение действует в течение 25 дней с даты принятия, поэтому неудобства для местных жителей будут продолжаться до 15 сентября. Городские власти подчеркивают, что это перекрытие необходимо для безопасного выполнения ремонта и быстрого восстановления возможности подачи тепла жителям.

Также исполком продлил частичное перекрытие Решетиловской из-за земляных работ по ремонту газопровода. Участок от переулка Шевченко до улицы Героев ОУН будет перекрыт для проезда до 20 сентября 2025 года.

Работы выполняет Частное предприятие «Полтава Стройкомплекс». Такие меры позволяют снизить аварийные риски и обеспечить безопасность работников и жильцов во время выполнения работ.

Еще одно перекрытие касается улицы Театральной, где производится реконструкция коллектора. Сотрудники КП ПОР «Полтававодоканал» применяют современные технологии для ремонта аварийного участка канализационного коллектора диаметром 700 мм, который эксплуатируется уже более шестидесяти лет.

Городские власти призывают водителей и жителей учитывать эти изменения и планировать маршруты с учетом данной инормации.

