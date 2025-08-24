Жителі Вінниці мають бути готові до тимчасових обмежень через графік відключення води на тиждень з 25 по 31 серпня.

Графік відключення води на тиждень з 25 по 31 серпня у Вінниці охоплює низку будинків у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба міської ради, причина таких незручностей полягає у планових роботах на тепломережах, які проводять комунальні служби для підтримки технічного стану мереж та підготовки до опалювального сезону.

Графік відключення води на тиждень з 25 по 31 серпня у Вінниці передбачає призупинення подачі гарячого водопостачання на вулицях Д. Майбороди 37, 42, Хмельницьке шосе 49, 51, 53, Л. Ратушної 20, 22, 24, 26, 28. Роботи триватимуть до 25.08. Мешканцям рекомендують врахувати тимчасові незручності.

Крім цього, у рамках підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років тимчасово припинено гаряче водопостачання у будинках, що обслуговуються котельнею за адресою вул. М. Кошки, 12/2.

Роботи розпочалися ще 15 квітня та триватимуть до 28.08. Це означає, що вже в четвер місцеві мешканці зможуть насолодитися гарячим душем.

Обмеження стосуються таких адрес: Зодчих 42, Князів Коріатовичів 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189, 190, М. Литвиненко-Вольгемут 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 56.

А також до списку входять вулиці М. Кошки 30, 30/1, 40, 42, 57, 57а, 59, Пирогова 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а, 117а, Сенатора Маккейна 23, Р. Скалецького 19, 23, 31, 32а, 33а, 35, 41, А. Ющенка 14

Фахівці розуміють, що графік відключення води на тиждень з 25 по 31 серпня у Вінниці створює тимчасові незручності, але ці роботи необхідні для стабільного та безпечного водопостачання у холодний період.

