Жители Винницы должны быть готовы к временным ограничениям из-за графика отключения воды на неделю с 25 по 31 августа.

График отключения воды в неделю с 25 по 31 августа в Виннице охватывает ряд домов в разных районах города, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба городского совета, причина таких неудобств заключается в плановых работах на теплосетях, которые проводят коммунальные службы для поддержки технического состояния сетей и подготовки к отопительному сезону.

График отключения воды на неделю с 25 по 31 августа в Виннице предусматривает приостановку подачи горячего водоснабжения на улицах Д. Майбороды 37, 42, Хмельницкое шоссе 49, 51, 53, Л. Ратушной 20, 22, 24, 26, 28. Работы продлятся до 25.08. Жителям рекомендуют учесть временные неудобства.

Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов временно прекращено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых котельной по адресу ул. М. Кошки, 12/2.

Работы начались еще 15 апреля и продлятся до 28.08 . Это значит, что уже в четверг местные жители смогут насладиться горячим душем.

Ограничения касаются следующих адресов: Зодчих 42, Князей Кориатовичей 147, 147/1, 149, 155, 157, 157а, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 183, 185, 189, 190, М. Литвиненко-Вольгемут 1, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 56.

А также в список входят улицы М. Кошки 30, 30/1, 40, 42, 57, 57а, 59, Пирогова 55, 57, 57а, 59а, 67а, 73а, 89а, 97а, 99а, 103а, 111а, 115а, 117а, Сенатора Маккейна 23, Р. Скалецкого 19, 23, 31, 32а, 33а, 35, 41, А. Ющенка 14

Специалисты понимают, что график отключения воды в неделю с 25 по 31 августа в Виннице создает временные неудобства, но эти работы необходимы для стабильного и безопасного водоснабжения в холодный период.

