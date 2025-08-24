Жителі міста мають бути готові до тимчасових обмежень через графік відключення води на тиждень з 25 по 31 серпня у Харкові.

Графік відключення води на тиждень з 25 по 31 серпня у Харкові охоплює низку вулиць у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті порталу 1562, причина таких незручностей полягає у планових роботах з ремонту та обслуговування систем гарячого водопостачання, які проводять комунальні служби для підтримки технічного стану мереж.

Графік відключення гарячої води на тиждень з 25 по 31 серпня у Харкові передбачає роботи за такими адресами: Гаршина 3, Свободи 24, 26, 28, Костомарівська 15, Дарвіна 8/10, Мироносицька 2, 71, 74, 78, 88, Ярослава Мудрого 7.

А також Чернишевська 20, 21, 24, 27, 55, 82/12, 85, 97, Сумська 36/38, 68, 72, узвіз Куликівський 15, Куликівська 46-А, Алчевських 17, 44-А, 46, 50, Григорія Сковороди 41, 77, 79/2, 79/4, 79/5, 79, 79/1. Ремонтні заходи розпочалися тут 20.08 і триватимуть до 20:00 25.08.

Крім цього, роботи торкнулися пров. Дизайнерського 2, 4, Чернишевської 94, Олеся Гончара 5, Алчевських 52/54, Григорія Сковороди 80, 84, 96, 104, 104-Б, 104-В, 106, Майка Йогансена 28, Михайля Семенка 15. Тут також обмеження плануються до 20:00 25.08.

Також графік відключення води на тиждень з 25 по 31 серпня у Харкові охоплює вулиці Потебні 1, 3, Воробйова 9, Чернишевська 7/9, 11, Харківська 9, Садова 1, в’їзд Бутівський 7, Гоголя 2-А, провулок Театральний 5, Героїв Харкова 17, 19/23, Куликівська 12, Григорія Сковороди 3-Б, 3, 32, Скрипниківський 9/11.

Перекриття водопостачння там відбулося ще 20.08, а от відновлення планують аж на 20:00 15.09. Завдяки плановим роботам після їх завершення мешканці отримають стабільну і безпечну подачу гарячого водопостачання.

