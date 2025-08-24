Жители города должны быть готовы к временным ограничениям из-за графика отключения воды на неделю с 25 по 31 августа в Харькове.

График отключения воды в неделю с 25 по 31 августа в Харькове охватывает ряд улиц в разных районах города, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте портала 1562, причина таких неудобств заключается в плановых работах по ремонту и обслуживанию систем горячего водоснабжения, проводимых коммунальными службами для поддержки технического состояния сетей.

График отключения горячей воды на неделю с 25 по 31 августа в Харькове предусматривает работы по следующим адресам: Гаршина 3, Свободы 24, 26, 28, Костомаровская 15, Дарвина 8/10, Мироносицкая 2, 71, 74, 78, 88, Ярослава Мудрого 7.

А также Чернышевская 20, 21, 24, 27, 55, 82/12, 85, 97, Сумская 36/38, 68, 72, спуск Куликовский 15, Куликовская 46-А, Алчевских 46-А, Григория Сковороди 41, 77, 79/2, 79/4, 79/5, 79, 79/1. Ремонтные мероприятия начались здесь 20:08 и продлятся до 20:00 25:08 .

Кроме этого, работы затронули пер. Дизайнерского 2, 4, Чернышевской 94, Олеся Гончара 5, Алчевских 52/54, Григория Сковороды 80, 84, 96, 104, 104-Б, 104-В, 106, Майка Йогансена 28, Михаила Семенка 15. Здесь также ограничения планируются до 20.00 25.08.

Также график отключения воды на неделю с 25 по 31 августа в Харькове охватывает улицы Потебни 1, 3, Воробьева 9, Чернышевская 7/9, 11, Харьковская 9, Садовая 1, въезд Бутовский 7, Гоголя 2-А, переулок Театральный 5, Героев Харькова, 17, 19/23, Куликовская 12, Григория Сковороды 3-Б, 3, 32, Скрипниковский 9/11.

Перекрытие водоснабжения там произошло еще 20.08, а вот восстановление планируют на 20:00 15.09. Благодаря плановым работам после их завершения жители получат стабильную и безопасную подачу горячего водоснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.