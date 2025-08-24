Дефіцит продуктів у Львівській області обговорюється на тлі швидкого поширення азійської сарани у регіонах, де вирощують основні зернові, повідомляє Politeka.

У південних регіонах фіксують масові скупчення комах, а в районах, де їх раніше навіть не бачили, фахівці вже обстежують угіддя і шукають способи захисту врожаю. Фермери наголошують, що азійська перелітна сарана здатна долати сотні кілометрів за день і утворювати величезні зграї.

Експерти попереджають, що небезпечний шкідник може знищити врожай за кілька годин. Він поїдає все, що зустрічає на своєму шляху. Йдеться не лише про пшеницю чи кукурудзу, а й про овочі, баштанні, виноград і навіть молоді дерева. За словами біолога та ентомолога Михайла Муленка, шкідник не вибирає, що смачніше, вона просто знищує все.

Найбільш вразливими залишаються поля з зерновими та бобовими. У зоні ризику також городи, садові ділянки та посіви соняшника чи картоплі. Комахи активно харчуються на світанку і перед сутінками, пересуваючись групами на десятки кілометрів. Тому дефіцит продуктів у Львівській області може найбільше торкнутися круп, тоді як із фруктами та овочами ситуація виглядає більш стабільною.

У мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ заявляють, що наразі дефіциту продуктів у Львівській області та перебоїв із поставками немає. Овочі та фрукти надходять у потрібних обсягах, а фермери проводять профілактичні обробки полів. У компанії наголошують, що ситуація контрольована, а підстав для паніки серед споживачів немає.

Водночас представники рітейлу визнають загрозу для зернових культур. Якщо комах не вдасться зупинити, врожай може зменшитися, що спричинить подорожчання круп та зниження їхньої доступності.

Джерело: Комерсант український

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.