Нашествие саранчи снова заставляет аграриев и ритейлеров считать риски, а тема дефицита продуктов во Львовской области звучит все громче.

Дефицит продуктов во Львовской области обсуждается на фоне быстрого распространения азиатской саранчи в регионах, где выращивают основные зерновые, сообщает Politeka.

В южных регионах фиксируют массовые скопления насекомых, а в районах, где их раньше даже не видели, специалисты уже обследуют угодья и ищут способы защиты урожая. Фермеры отмечают, что азиатская перелетная саранча способна преодолевать сотни километров в день и образовывать огромные стаи.

Эксперты предупреждают, что опасный вредитель может уничтожить урожай через несколько часов. Он поедает все, что встречает на своем пути. Речь идет не только о пшенице или кукурузе, но и об овощах, бахче, винограде и даже молодых деревьях. По словам биолога и энтомолога Михаила Муленко, вредитель не выбирает, что вкуснее, она просто уничтожает все.

Наиболее уязвимыми остаются поля с зерновыми и бобовыми. В зоне риска также огороды, садовые участки и посевы подсолнечника или картофеля. Насекомые активно питаются на рассвете и перед сумерками, передвигаясь по группам на десятки километров. Поэтому дефицит продуктов во Львовской области может больше затронуть крупы, тогда как с фруктами и овощами ситуация выглядит более стабильной.

В сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ заявляют, что в настоящее время дефицит продуктов во Львовской области и перебоев с поставками нет. Овощи и фрукты поступают в требуемых объемах, а фермеры проводят профилактические обработки полей. В компании отмечают, что ситуация контролируемая, а оснований для паники среди потребителей нет.

В то же время, представители ритейла признают угрозу для зерновых культур. Если насекомых не удастся остановить, урожай может уменьшиться, что приведет к удорожанию круп и снижению их доступности.

Источник: Коммерсант украинский

