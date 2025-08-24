Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 25 по 31 серпня обіцяє контрасну пору.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 25 по 31 серпня зробили синоптики та розповіли, які сюрпризи підготували останні дні літа, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 25 по 31 серпня. Розпочнеться все зі прохолодної пори та опадів. У понеділок 25-ого числа: досвітні хмари звільнять вранці небо у місті від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Уночі можливий сильний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря сягне максимум +21°C.

У вівторок, 26.08: весь день буде хмарним, повітря прогріється до +23°C. Без опадів. Спостерігали в цей день за горобиною: якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої й теплої осені.

Середа, 27.08: хмари, які з'являться у місті вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Температурні коливання — від +15 до +23°C.

Четвер, 28 серпня: ясна пора триматиметься впевнено, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +11…+24°C.

У п’ятницю, 29.08: вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +12…+27°C.

Субота, 30.08: вранці небо у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без дождів. Температура коливатиметься від +15 до +31°C.

У неділю 31.08: ясно очікується вранці та ввечері, а пізніше небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температурні показники — від +17 до +29°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 25 по 31 серпня обіцяє контрасну пору.

