Прогноз погоды в Харькове на неделю с 25 по 31 августа обещает контрастное время.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 25 по 31 августа совершили синоптики и рассказали, какие сюрпризы подготовили последние дни лета, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 25 по 31 августа. Начнется все с прохладного времени и осадков. В понедельник 25-го числа: предрассветные облака освободят утром небосвод в городе от своего присутствия, но днем ​​ненадолго появятся, чтобы вечером снова исчезнуть. Ночью возможен сильный дождь. Утром он стихнет, но в этот день осадки не начнутся. Температура воздуха составит максимум +21°C.

Во вторник, 26.08: весь день будет облачным, воздух прогреется до +23°C. Без осадков. Наши предки заметили, если в этот день жаркая погода, то осень будет хорошей.

Среда, 27.08: облака, которые появятся в городе днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная пора. Без осадков. Температурные колебания от +15 до +23°C.

Четверг, 28 августа: ясная пора будет держаться уверенно, днем ​​небо может ненадолго затянуть облаками. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +11…+24°C.

В пятницу, 29.08: днем ​​тучи появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +12…+27°C.

Суббота, 30:08: утром небо в городе будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без дождей. Температура будет колебаться от +15 до +31°C.

В воскресенье 31.08 ясно ожидается утром и вечером, а позже небо могут затянуть тучи, однако ненадолго. Температурные показатели от +17 до +29°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 25 по 31 августа обещает контрастную пору.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харькове: пожилых украинцев зовут работать, где готовы заплатить от 28 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харьковской области: фермеры столкнулись с проблемами.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где переселенцам искать убежище, полезные советы для украинцев.