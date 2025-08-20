Графік відключення світла з 21 по 22 серпня на Дніпропетровщині створено заздалегідь.

Графік відключення світла з 21 по 22 серпня в Дніпропетровській області застосують через технічні та планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Знеструмлення триватимуть декілька днів. Графік відключення світла з 21 по 22 серпня в Дніпропетровській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

В четвер, 21.08 електропостачання буде відсутнє з 8 до 18 години в Кривому Розі на вулицях: Академіка Малахова: 39А; Балхаська: 3; Кобилянського: 223, 223А, 223В; Будівельна: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Веселкова: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Енергетична: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новорічна: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Переможців: 1-9, 11, 59; Ялинкова: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345.

Також обмеження чекають жителів села Надія за адресами: Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19-23 (непарні); Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16; Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120; Каштанова: 2, 6; Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32; Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32; Молодіжна: 6; Садова: 4; Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21; Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29; Цвітна: 1-14; Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32; Шкільна: 3; шосе Кіровоградське: 14, 119.

У п'ятницю 22 числа, планують викнути електрику з 8 до 18 години в місті Кривий Ріг на таких вулицях: Будівельна: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Веселкова: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Енергетична: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новорічна: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Переможців: 1-9, 11, 59; Ялинкова: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345.

